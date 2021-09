Hødd knuste Nardo

Sport

Laurdag vart det klart at Norges Fotballforbund droppar nedrykk frå 2.-divisjon kvinner denne sesongen. Hødd var dermed trygge allereie før det som elles ville ha vore ein svært viktig bortekamp mot Nardo søndag. Men Hødd-damene var klare for å vise at dei er gode nok til å halde plassen sjølv om nedrykk vart praktisert.