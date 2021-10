Sport

– Det er veldig vanskeleg å seie kva for lag Vålerenga 2 kjem med – då dei har nytta 40 ulike spelarar i sine kampar i år. Det er alt ifrå 16-åringar til rutinerte A-spelarar som har teljande kampar for dei i år – så kva for ellevar som står på motsett banehalvdel i kveld er vi ikkje sikre på. Men mot eit lag som dette skal vi fokusere mindre på sjølve motstandaren – og meir på oss sjølve, seier Kevin Knappen måndag formiddag, nokre timar før avspark på Høddvoll.