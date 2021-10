Knappen før Senja-kampen:

– Vi skal ikkje ta lett på det

Sjølv etter kalassigeren over Vålerenga 2 heime på Høddvoll – er det ikkje gitt at Hødd berre kan reise til Senja for å hente med seg tre poeng heim. Trenar Kevin Knappen meiner det blir svært viktig å halde seg skjerpa – med berre tre seriekampar igjen.