Hødd er etter alt å døme klare for kvalik allereie: - Vi skal stå løpet heilt ut

Storsigeren på Senja gjer at Hødd truleg er klare for kvaliken allereie. For sjølv om Hødd skulle tape begge sine siste kampar mot Moss og Bærum - er målforskjellen så stor sett i høve Asker - at kvalifiseringsplassen nok alt er sikra.