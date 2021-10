Sport

Hødd reiste denne helga til Senja for å møte laget med same namn på deira heimebane, Senja Storhall. Målet før kampen søndag ettermiddag var naturlegvis å ta tre nye poeng – for å ytterlegare forsterke andreplassen på tabellen bak Kongsvinger. Det for å kunne spele kvalifisering om opprykk til OBOS-ligaen.