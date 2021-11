Jaktar opprykk søndag

Sport

Hødd 2 sikra seg eit svært godt utgangspunkt i den første av to kampar i opprykkskvalifiseringa mot Tomrefjord. Heime på Høddvoll vart det til slutt ein komfortabel 4–0 siger for det unge Hødd-laget, men dei vil ikkje ta noko for gitt før bortekampen på Tomrefjord stadion søndag.