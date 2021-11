Hødd sløste, men vann til slutt greitt

Sport

Søndag avslutta Hødd seriespelet med heimekamp mot Bærum. Allereie før kampen var det klart at Hødd-sesongen ikkje er over og at laget skal ut i kvalifisering. Det var dermed spanande å sjå kva slags Hødd-lag ein fekk sjå mot eit Bærum-lag som heller ikkje hadde særleg å spele om.