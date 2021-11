Håper på 2.000 tilskodarar:

- Den viktigaste kampen på fleire år

Det seier dagleg leiar i IL Hødd, Per Arve Moldskred - om laurdagens kvalifiseringskamp om opprykk til OBOS-ligaen, mot Arendal - heime på Høddvoll. Klubben jobbar no for å nå eit mål om 2.000 tilskodarar på tribunene.