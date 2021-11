Ulstein-ætling gav Arendal viktig bortemål:

- Det var ekstra gøy å score mot nettopp Hødd

Med ein oldefar, farfar, far og to onklar som alle har spelt for Hødd - var det ekstra artig for Håvard Meinseth å vere den som skulle gi Arendal det viktige bortemålet på Høddvoll laurdag.