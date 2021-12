Satsar på å sikre eit godt utgangspunkt

Sport

Onsdag kveld tek Hødd imot Stjørdals-Blink til den første av to kvalifiseringskampar om plass i neste års Obosliga. For Kevin Knappen er dette hans siste heimekamp som Hødd-trenar, før han tek over Bryne etter sesongen, og det hadde nok smakt godt å kunne avslutte to år i Hødd med eit opprykk.