17 år gamle Syver Skundberg Skeide har verkeleg fått gjennombrotet for Hødd denne sesongen. Ungguten har vore på banen i heile 26 kampar for Hødd og har vore fast i startoppstillinga den seinare tida. Onsdag kom ein ny milepåle då Skeide utlikna til 1–1 mot Stjørdals-Blink med sitt første seniormål for Hødd.

Det sette i gang snuoperasjonen som sørga for at Hødd gjekk til pause med 2–1 og til slutt vann 3–2.

– Det var verkeleg på tide, men det var veldig godt å gjere det i denne kampen, seier ungguten om scoringa.

Med 3–2 sigeren har Hødd eit lite overtak før returkampen i Trøndelag, men med litt meir dyktigheit i eigen 16-meter kunne forspranget truleg ha vore endå større.

– Det er to litt kjedelege dødballmål vi slepper inn, for vi var førebudde på at Stjørdals-Blink er eit fysisk og vakse lag, men det er sånt som skjer.

Kampen blei etter kvart svært spesiell, då dommaren ikkje såg anna råd enn å sende spelarane av banen ti minutt ut i den andre omgangen. Då snødde det så tett at det ikkje lenger var råd å spele og det skulle ta nesten ein time før kampen kom i gang igjen.

– Det var skikkeleg rart. Ein kjente det nesten med ein gong vi kom ut etter pause at det ikkje gjekk, for det klabba skikkeleg under føtene og ein hadde ikkje skikkeleg fotfeste. Dermed blei dei inn for å sykle ei god stund i staden, før vi kom ut på banen igjen og måtte omstille skikkeleg igjen. Det påverkar deg litt, for ein har jo mykje adrenalin medan kampen går føre seg og så må ein roe ned og sette seg på ein sykkel. Det var rart, men eg synest vi løyste det bra, seier Skeide.

Som mot Arendal i førre runde fekk bortelaget også denne gongen med seg bortemål frå Høddvoll. Den unge midtbanespelaren er likevel ikkje spesielt uroa før returoppgjeret.

– Vi skal køyre på der oppe også og scorar vi eit mål så veit vi at dei får det vanskeleg.

Før kampen kunne det vere vanskeleg å vite heilt kva Hødd ville møte, sidan laga ikkje har møtt kvarandre sidan 2019. No er første oppgjer unnagjort og Skeide meiner Blink passar Hødd godt.

– Vi står bra og har vi ei bane utan snø så trur eg vi køyrer over dei, for vi er så gode spelande. Ein ser spesielt ein periode i førsteomgangen når vi får spele og skaper overtal på sidene, då køyrer vi over dei. Rett og slett, seier ungguten.

Ein annan som har tru på Hødd før bortekampen mot Blink laurdag er Robin Hjelmeseth. Onsdag kom han inn i pressesona med ein ankel som ikkje såg heilt god ut, men den målfarlege angriparen lovar at han skal vere klar til bortekampen.

– Den heng på. Eg har slite litt med ankelen, men den er bra nok til å spele kampar, seier Hjelmeseth.

Han legg ikkje skjul på at det vart ein spesiell kamp med det lange avbrekket.

– Dette var noko heilt nytt, så eg blei ei erfaring rikare i dag. Forholda prega også kampen og det gjeld nok begge lag, men det er heldigvis likt for alle og handlar om kven som handterer det best. Og vi vann i alle fall kampen og reiser dit opp og er sterke i trua på at vi skal score mål der også.

For Hødd sin del kom mykje av det laget skapte gjennom ope spel, medan Blink i all hovudsak var farlege på dødballar. Hjelmeseth fortel at mykje av spelet skjedde slik Hødd ville det.

– Vi har jo sett dei på video, veit akkurat kva vi skulle gjere og det skjedde. Vi ønskte å spele dei låge, for når kantane deira blir like låge som backane så har dei ikkje kontringspunkt. Då kan vi stå og stange rundt boksen deira som vi gjer. Vi får to mål på det og vi viser veldig sterk moral som snur 0-1, for det er lett at det går veldig gale etter det, seier Hjelmeseth.

Og no har Hødd ein kamp igjen av sesongen, der gevinsten kan vere at laget endeleg tek steget opp att til 1.-divisjon.

– Eg kom tilbake hit i 2017 og for min del kokar dette ned til kampen no på laurdag. Det trur eg gjeld fleire av dei som har vore her sidan nedrykket. Eg kjenner på eit veldig ansvar og sterk lyst for at vi skal kome oss opp, avsluttar Hjelmeseth.