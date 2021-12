Må avlyse igjen

Sport

Etter at Grendacupen 2020 måtte avlysast som følgje av koronapandemien var planen at den populære romjulsturneringa skulle gjere comeback i år. Slik blir det dessverre ikkje, for etter dei nye restriksjonane som vart presentert tysdag er det ikkje lenge mogleg å gjennomføre innandørsturneringa.

Hareid IL skriv på sine nettsider at dei etter dei nye tiltaka, og etter samtale med kommuneoverlegen, ikkje ser anna moglegheit enn å avlyse årets turnering.

"Det blir andre året på rad cupen blir avlyst på grunn av covid-19. Dette er meget surt, men vi satsar på at det blir eit heilt fantastisk arrangement neste år då Hareid IL feirar 100 år", skriv Hareid IL på sine nettsider.