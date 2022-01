Sport

Laurdag ettermiddag går startskotet for Hødd-oppkøyringa for alvor. Då spelar laget sin første treningskamp, borte mot Sogndal. Både denne kampen og treningskampane Hødd skal spele på Høddvoll kan du sjå direkte på Vikebladet.no. Det er Sogn Avis som står for produksjonen av Sogndal - Hødd. Kampstart laurdag er 15.00.