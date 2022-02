Sport

Eirik Franke Saunes sine gode prestasjonar for Hødd har blitt lagt merke til. Sist veke fekk 23-åringen vise seg fram for 1.-divisjonsklubben Stabæk og no kan ulsteinvikaren sjå tilbake på ei spanande og fysisk krevjande veke på treningsfeltet til Bærumsklubben.