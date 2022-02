Nærmar seg NM-start

Sport

Laurdag ettermiddag går startskotet for friidretts-NM i Ulsteinhallen. Torsdag var det litt "stille før stormen" då Vikebladet Vestposten var innom, men Arve Hatløy slår fast at arrangørane i Dimna IL er i rute før meisterskapen tek til og når skuledagen var over torsdag byrja også tempoet i hallen i auke.