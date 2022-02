Slo England 3–1

Sport

– Dette var ein skikkeleg lagsiger. Det blei ein kaotisk kamp på grunn av vêret, men spelarane takla det veldig godt. For oss i trenarteamet er det fantastisk å sjå at dei kjemper så hardt for kvarandre, seier landslagstrenar Elise Brotangen til Norges Fotballforbund sine nettsider.