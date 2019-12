Hødd

Avdelingane for PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen for neste år er no klare.

Hødd kjem i Post-Nord avdeling 1.

Dei andre laga i denne avdelinga er:

Alta

Senja

Tromsdalen

Fløya

Eidsvold Turn

Moss

Fredrikstad

Kvik Halden

VIF 2

Brattvåg

Kjelsås

Florø

Skeid