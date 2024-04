Snorre Fjellvikås ga Vestbyen/Nationalkameratene ledelsen tidlig i kampen etter kun åtte minutters spill, men Noah Engeseth sørget for balanse i Charlottenlund-regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Mikael Flønes Spjøtvold sendte Charlottenlund foran da han satte inn 2-1 fem minutter senere, men Trøen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Samme spiller sørget for at Vestbyen/Nationalkameratene tok ledelsen igjen med sin scoring etter 40 minutter, og Trøen (Vestbyen/Nationalkameratene G16) scoret 4-2 fra straffemerket like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2 til pause.

Hjemmelaget dro ifra

Tre minutter etter pause reduserte Charlottenlund ved Engeseth. Fjellvikås scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 etter et kvarter av andreomgangen, og Trøen la på til 6-3 for Vestbyen/Nationalkameratene seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-3.

Adrian Kristensen Aar (Charlottenlund G16) og Trøen (Vestbyen/Nationalkameratene G16) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

David Sebastian Kjenes var dagens dommer.

I neste runde skal Vestbyen/Nationalkameratene måle krefter med Freidig 14. april, mens Charlottenlund møter Melhus/Gimse samme dag.