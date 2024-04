William Standal (Fyllingsdalen 3 G14) scoret på straffe etter kun fire minutter, og David Lokshtanov doblet ledelsen for Fyllingsdalen 3 da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. En av lagets spillere var uheldig og scoret selvmål for Fyllingsdalen 3 etter 25 minutters spill. William Standal scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-1.

Bortelaget reduserte etter pause

Markus Sørheim Huiberts reduserte for Askøy 3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Mika Henriksen-Skjønhaug utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål rett etterpå. Etter 60 minutter vartet William Standal opp med hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Mons Henne Myklatun pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Etter tirsdagens kamp ligger Fyllingsdalen 3 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Askøy 3 er på åttendeplass med null poeng.

Saman Issam Hussien var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Askøy 3 spiller neste kamp mot Bønes 2 13. april, mens Fyllingsdalen 3 spiller mot Vestsiden-Askøy 2 tre dager senere.