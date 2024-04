Skudenes scoret selvmål ved Marthe Thorsen noen minutter før pause. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Dominerte i andreomgang

Kristin Stoknes scoret og doblet ledelsen for Rubbestadnes to minutter etter sidebytte, og Rubbestadnes-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Etter 55 minutter økte avstanden mellom lagene da Anne Alvsvåg satte inn 4-0 for Rubbestadnes, og fire minutter senere vartet Stoknes opp med hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Rubbestadnes topper serien

Etter torsdagens kamp er Rubbestadnes på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Skudenes ligger på tiendeplass med null poeng.

Birger Grov var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skudenes bryner seg på Ølen/Etne 17. april, mens Rubbestadnes spiller neste kamp mot Kopervik dagen etter.