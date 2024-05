Orkla 2 tok ledelsen da Jonas Villedieu Stenseth scoret allerede etter fire minutters spill, men Marvin Christopher Brun Karrestad utlignet for Oppdal etter 17 minutter. Emil Strøm sendte Orkla 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 ni minutter senere, og Alahmed scoret 3-1-målet for Orkla 2 fem minutter før hvilen. Orkla 2-spilleren scoret igjen da han gjorde 4-1 fire minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Publikum fikk mye å juble for

Ni minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Alahmed, og samme spiller la på til 6-1 for samme lag rett etterpå. Jo Solvang Torve reduserte til 2-6 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og ett minutt senere reduserte Oppdal ved Karim Petros Abraham. Etter 57 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 4-6. Dermed endte oppgjøret 6-4.

Jonas Villedieu Stenseth pådro seg gult kort.

Orkla 2 serieleder

Etter onsdagens kamp ligger Orkla 2 på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Oppdal er på fjerdeplass med tre poeng.

Tesfa Muruts Tesfa var dommer i kampen.

I neste runde skal Oppdal måle krefter med Tiller 2 8. mai. Orkla 2 møter Tiller 2 16. mai.