Strand sendte Byåsen i føringen etter 22 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Byåsen økte ledelsen

Brian Aarstad sørget for balanse i Melhus/Gimse-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 63 minutter. Strand sørget for at Byåsen tok ledelsen igjen med sin scoring ni minutter senere, og Ian Muhizi Ntagungira gjorde 3-1 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Lucas Paulsen fikk gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter mandagens kamp er Melhus/Gimse på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Byåsen er nummer fem med ti poeng.

Lucas Mikael Stensheim Larsen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Byåsen måle krefter med Charlottenlund, mens Melhus/Gimse møter Ranheim TF.