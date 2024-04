En spiller sendte Valder/Godøy 2 i føringen etter 24 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Målbonanza etter pausen

Biruk Samson Tilahun sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter etter hvilen. Valder/Godøy 2 fikk et forsprang på nytt da Eirik Gjøsund Hareid satte inn 2-1 fire minutter senere. Folland scoret for Valder/Godøy 2 etter 60 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Benjamin Sun Sæther gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 fem minutter senere. Folland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 fire minutter før slutt, og rett etterpå økte Valder/Godøy 2 ved Herman Clausen Skjong. Minuttet før full tid fullførte Folland sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Valder/Godøy 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Herd 2 er nummer fire med tre poeng.

Amund Ukkelberg var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Valder/Godøy 2 skal spille mot Sunnylven, mens Herd 2 møter Aksla 2.