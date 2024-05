Adeley Sætre-Kjærbech ga Ørsta 2 en tidlig ledelse, men et kvarter før sidebytte scoret Gjerde for Valldal. Selja Kjerstin Muri sendte Valldal i ledelsen da hun satte inn 2-1 to minutter senere. Noen minutter før hvilen scoret Gjerde sitt andre mål da hun gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Valldal dro ifra

Ett minutt etter pause reduserte Ørsta 2 ved Aleah Rebbestad. Etter 53 minutters spill fullførte Gjerde sitt hattrick. Ragne Øyehaug reduserte for bortelaget sju minutter senere. Gjerde scoret igjen da hun gjorde 5-3 tre minutter før slutt, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Glaiza Mae Reyes Gamboa satte inn 6-3 for Valldal. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-3.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp ligger Valldal på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Ørsta 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Remi Andre Uri-Landsnes var dommer i oppgjøret.

12. mai er det ny kamp for Valldal. Da møter de Vanylven. Ørsta 2 skal måle krefter med Sula/Langevåg 2 samme dag.