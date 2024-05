Elmar Strand sendte Osen/Steinsdalen tidlig i føringen, og Fredrik Strudshavn Viken doblet ledelsen for Osen/Steinsdalen da han satte inn 2-0 etter kun fem minutter. Sparbu 2/Byafossen 2 reduserte til 1-2 ved Håkon Oliver Austli fem minutter senere. Gaute Hestmo Hatlegjerde scoret for Osen/Steinsdalen og sørget for at stillingen var 3-1 etter 13 minutters spill, og Elmar Strand la på til 4-1 for gjestene ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-4.

Amund Nilsen Holtan reduserte til 2-4 to minutter etter hvilen. Nora Storvoll satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Osen/Steinsdalen. Yaroslav Bondarchuk reduserte til 3-5 for Sparbu 2/Byafossen 2 etter 60 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-5.

Sparbu 2/Byafossen 2 og Osen/Steinsdalen er nå begge oppe på tre poeng.

Tor Heimdal var kampleder.

I neste runde skal Sparbu 2/Byafossen 2 måle krefter med Vuku/Stiklestad 8. mai. Osen/Steinsdalen møter Snåsa 10. mai.