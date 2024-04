Joachim Andreassen ga FLIK ledelsen etter et kvarters spill, og Kim Andrè Lauritsen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 28 minutter. Simen Røiland reduserte for Gimletroll fire minutter senere, og Erik Aasen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 36 minutters spill. Frederik Tveit ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 3-2-målet like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 til pause.

Målene rant inn

Magne Karlsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 noen minutter ut i andre omgang, og 24-åringen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 etter et kvarter av andreomgangen. FLIK utlignet til 4-4 da Andreassen satte ballen i mål seks minutter senere, og Lauritsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-4 et kvarter før slutt. Andreassen fikk sitt hattrick fem minutter senere, og to minutter på overtid fullførte Lauritsen sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-4.

FLIKs Markus Olsen Paulsrud og Aksel Vågsvoll fikk gult kort. For Gimletroll fikk Sigurd Stenersen Hagen og Eirik Sebastian Benham gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var FLIKs tredje seier på rad.

Etter lørdagens kamp er FLIK på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Gimletroll ligger på åttendeplass med ett poeng.

Frank Gilbertson dømte kampen.

4. mai er det ny kamp for FLIK. Da møter de Øyestad. Gimletroll skal måle krefter med Søgne 2 samme dag.