Jerv tok ledelsen ved Sander August Andersen etter bare seks minutter. Åtte minutter senere ble vondt til verre for Vindbjart, da Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl doblet ledelsen for Jerv. Gard Bakke Granerud økte til 3-0 for Jerv etter 22 minutters spill. Ved pause sto det 3-0.

Dro ifra

Etter 51 minutter scoret Andersen sitt andre mål da han gjorde 4-0, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Elias Wold Mellem satte inn 5-0. Vindbjarts Matas Maceika var uheldig og scoret selvmål to minutter før slutt. Minuttet før full tid ble avstanden mellom lagene redusert da Kristoffer Esperaas reduserte til 1-6. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-1.

Jervs Jonathan Havaas og Mathias Meberg fikk se det gule kortet. For Vindbjart fikk Niklas Skjervedal Johannessen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Jerv har tatt poeng i de siste fem kampene.

Etter torsdagens kamp er Jerv på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Vindbjart er nummer åtte med fem poeng.

Kampen ble dømt av Thor Håversen. 86 tilskuere fulgte oppgjøret på Levermyr kunstgress.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vindbjart møter Donn 2. mai, mens Jerv spiller neste kamp mot Greipstad dagen etter.