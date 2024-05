Etter 30 minutters spill tok Treungen 2 ledelsen ved en av lagets spillere, og en spiller doblet ledelsen for Treungen 2 da hun satte inn 2-0 to minutter senere. Heddal scoret to minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-2.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 1-2.

Spennende runde i vente

Steinar Sverdrup Tveitan var dommer.

6. mai er det ny kamp for Treungen 2. Da møter de Kviteseid 2. Heddal skal måle krefter med Åmdal-Tokke 13. mai.