Hans Martin Hansen sendte Njardar/Tysnes i føringen etter en halv time. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Målshow etter pause

Philip Nordtveit Fagerbakk doblet ledelsen for Njardar/Tysnes da han satte inn 2-0 etter et kvarter av andre omgang, og Njardar/Tysnes rykket ytterligere ifra da Odin Solheim økte ledelsen fem minutter før slutt. Juan Maria Luna Santillana satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Njardar/Tysnes ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Njardar/Tysnes på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Nore Neset ligger på tredjeplass med seks poeng.

Håvard Øvrebotten Magnussen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nore Neset måle krefter med Os 2, mens Njardar/Tysnes møter Fana 2.