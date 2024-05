Etter 34 minutter tok Bremnes ledelsen ved Amalie Håvik Innvær. Fem minutter senere ble vondt til verre for Åkra, da Aurora Meling doblet ledelsen for Bremnes. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Straffemål

Etter 53 minutters spill reduserte Åkra da Susanne Olsen satte inn 1-2-målet, og ti minutter senere scoret Emma Iversen for Åkra. Susannah Marie Christensen Fauskanger sendte Åkra i ledelsen fem minutter før slutt. Fem minutter senere fikk Bremnes straffe, og June Vold Larsen satte inn 3-3-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-3.

Ble værende på femteplass

Bremnes og Åkra står begge med sju poeng.

Per Martin Furevik var dagens dommer.

I neste runde skal Bremnes møte Kopervik, mens Åkra møter Stegaberg/Skjold.