Charlottenlund 2 tok ledelsen da Jeremiah Twimukye scoret etter 20 minutters spill, men like etterpå scoret Sævik-Henriksen for Kattem 2. etter 31 minutter scoret Twimukye igjen da han gjorde 2-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Sævik-Henriksen sørget for balanse i Kattem 2-regnskapet da han satte inn 2-2 sju minutter etter sidebytte, og etter 58 minutters spill fullførte Kattem 2-spilleren sitt hattrick. Sebastian Koppernes Malvik sørget for jubel da han satte inn 4-2 åtte minutter senere, og Hermon Tesfalem Fikadu satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Kattem 2 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-2.

Fikadu fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Kattem 2 på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Charlottenlund 2 ligger på sjuendeplass med fire poeng.

Terje Sætereng var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Charlottenlund 2 måle krefter med Romolslia/Flatås/Kolstad 13. mai. Kattem 2 møter Skaun 15. mai.