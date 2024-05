Blindheim 2 fikk en pangåpning på kampen da Flesjå sendte laget sitt i ledelsen etter bare åtte minutter, og Blindheim 2 var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Etter 20 minutters spill fullførte Blindheim 2-angriperen sitt hattrick. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-0.

Målbonanaza etter pausen

Tirild-Elen Stensaker reduserte til 1-3 for Hornindal noen minutter etter pause, og Laura Haugen reduserte til 2-3 noen minutter ut i andre omgang. Evelina Sætren sørget for balanse i Hornindal-regnskapet da hun satte inn 3-3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Flesjå sørget for at Blindheim 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter før slutt, og Jhea Mae Igot Sulebakk sørget for Blindheim 2-jubel da hun satte inn 5-3 ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-3.

Topper serien

Etter torsdagens kamp er Blindheim 2 på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Hornindal er nummer tolv med null poeng.

Per Johann Hagen var kampleder.

9. mai er det ny kamp for Blindheim 2. Da møter de MTG. Hornindal skal måle krefter med Ørsta samme dag.