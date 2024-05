Kidane sendte Mandalskameratene tidlig i føringen, og Mandalskameratene-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 etter 16 minutter. Etter 30 minutters spill økte Mandalskameratene ved Herman Nodland Frajdenrajch. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Yuel Amanuel Tsegay satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Mandalskameratene noen minutter ut i andreomgangen, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Reinert Reme Lid satte inn 5-0 for Mandalskameratene. Samme lag rykket ytterligere ifra da Ruslan Parfan økte ledelsen seks minutter senere, og Kidane (Mandalskameratene G16) satte inn et straffespark etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

Troner på topp

Dermed har Mandalskameratene vunnet seks kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Mandalskameratene serieleder på tabellen med 18 poeng, mens Lyngdal er på 14. plass med ett poeng.

Tore Wassbakk dømte kampen.

I neste runde skal Mandalskameratene måle krefter med Flekkefjord 12. mai. Lyngdal møter Vigør 16. mai.