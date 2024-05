Allerede etter fire minutter tok Nymark 2 ledelsen ved Alexandra Hansen, men Calina Nilsen Andreassen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Nymark 2 tok ledelsen igjen ved Hansen etter 30 minutters spill, og Matilde Knustad Simonsen gjorde 3-1 ti minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Simonsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Nymark 2 noen minutter ut i andre omgang, og etter 68 minutter vartet Hansen opp med hattrick. Simonsen fikk sitt hattrick ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-1.

Tok over andreplassen

Etter torsdagens kamp er Nymark 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Østsiden Askøy ligger på sjetteplass med tre poeng.

Wiktor Pawel Hudak var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Østsiden Askøy spiller neste kamp mot Arna-Bjørnar 2 9. mai, mens Nymark 2 bryner seg på Voss/Viljar 2 14. mai.