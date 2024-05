Verdal tok ledelsen da Serine Salberg scoret etter bare ti minutters spill, og Emilie Holmli fikk nettsus og doblet ledelsen for Verdal etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Sarah Faith Mckellar la på til 3-0 for Verdal etter 65 minutters spill, og Oda Aune satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Verdal etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Verdal leder serien

Etter torsdagens kamp er Verdal på topp i divisjonen på tabellen med ni poeng, mens Namsos er nummer fem med tre poeng.

Bård Kotheim dømte oppgjøret.

Namsos spiller mot Steinkjer 2 8. mai, mens Verdal spiller neste kamp mot Egge dagen etter.