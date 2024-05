Klausen sikret tre poeng for Spjelkavik 3

Sverke Larsen Klausen sto for den avgjørende scoringen for Spjelkavik 3 i 2-1-seieren over NTNUIÅ 2 på Nørvebana kunstgress i 6. divisjon, Sunnmøre - Avdeling 3 - Vår i fotball.