Allerede etter sju minutter tok Valder/Ellingsøy/Vigra ledelsen ved Nathalie Aarseth, men Saga Øvrebust Olsen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 18 minutters spill. Aarseth sendte Valder/Ellingsøy/Vigra i ledelsen igjen da hun satte inn 2-1 rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Hentet inn ledelsen

Etter et kvarter av andre omgang utlignet Ingrid Lunde Hofseth for Ørskog/Stordal/Skodje, og Ørskog/Stordal/Skodje tok ledelsen ved Martine Støversten Vassbotn fem minutter før slutt. Valder/Ellingsøy/Vigra utlignet til 3-3 da Elisabeth Bakke satte ballen i mål to minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Valder/Ellingsøy/Vigra på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Ørskog/Stordal/Skodje er nummer to med sju poeng.

Christoffer Lervåg dømte kampen.

I neste runde skal Valder/Ellingsøy/Vigra møte Norborg/Ravn/Brattvåg, mens Ørskog/Stordal/Skodje møter Sykkylven.