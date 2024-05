Knut Erik Myklebust sendte Ørsta i føringen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Evan Dyrhol Aambø fikk nettsus og doblet ledelsen for Ørsta like etterpå. Kristoffer Volden reduserte for Hovdebygda etter 21 minutter. Robin Mikal Skarbø Skuseth scoret for Ørsta og sørget for at stillingen var 3-1 ti minutter senere. Sigve Vadstein Viddal reduserte til 2-3 for Hovdebygda etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Direkte rødt kort til Ørsta

Etter 73 minutter utlignet Jonas Vidhammer Tafjord for Hovdebygda. Ørsta fikk et forsprang igjen da Andreas Hjellen Tangen satte inn 4-3 fem minutter før slutt. Mats Johannessen Øvrebotten (Ørsta) fikk marsjordre fem minutter senere, og Magnus Tore Tønnessen utlignet for Hovdebygda etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-4.

Ørstas Knut Erik Myklebust pådro seg gult kort. For Hovdebygda fikk Skjalg Eiksund Digernes, Magnus Tore Tønnessen og Audun Lillebø gult kort.

Fortsatt på ellevteplass

Etter fredagens kamp er Ørsta på ellevteplass på tabellen med fem poeng, mens Hovdebygda ligger på sjuendeplass med sju poeng.

Haakon Javier Tronstad var kampleder.

I neste runde skal Ørsta måle krefter med Rollon 30. mai. Hovdebygda møter Aksla 31. mai.