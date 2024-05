Etter 21 minutter tok Laksvatn ledelsen ved Henrik Strømstad, men Eskil Bjørnbakk Heines sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 1-1.

Laksvatn topper serien

Etter fredagens kamp er Laksvatn på topp i divisjonen på tabellen med ti poeng, mens Ulfstind 2 er nummer tre med sju poeng.

Peder Kristian Lyngmo-Fossli dømte kampen.

31. mai er det ny kamp for Ulfstind 2. Da møter de Indre Kåfjord. Laksvatn skal måle krefter med Tromsøstudentenes IL 1. juni.