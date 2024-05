Oltedal tok ledelsen da Brede Ravndal Oftedal satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Vetle Andersson Ringøy sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 25 minutter. Brede Ravndal Oftedal scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 ti minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Bortelaget økte ledelsen

Simen Oftedal scoret for Oltedal og sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Vetle Jonas Ødven Michaelsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 seks minutter senere. S. Oftedal scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 fem minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Klatret på tabellen

Randaberg 3 og Oltedal har nå begge tre poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Randaberg 3 måle krefter med Havørn, mens Oltedal møter Forus og Gausel 2.