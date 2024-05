Grane Arendal tok ledelsen da Elias Bergh Madsen scoret etter bare fire minutter, men Amund Hennestad Hægeland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Jonathan Johansen sendte Grane Arendal i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang scoret Justinas Ceplinskas for Grane Arendal. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 3-1.

Grane Arendal klatrer til fjerdeplass

Etter lørdagens kamp er Grane Arendal på fjerdeplass på tabellen med 15 poeng, mens Mandalskameratene ligger på niendeplass med ti poeng.

Henri Dirk Kriedemann dømte kampen.

30. mai er det ny kamp for Mandalskameratene. Da møter de Jerv. Grane Arendal skal måle krefter med Randesund 1. juni.