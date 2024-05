Os 3 tok ledelsen ved Theodor Fehr Nævdal etter 22 minutters spill, og Sigurd Barman Teige scoret og doblet ledelsen for Os 3 fire minutter senere. Fem minutter før hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Mathias Larsen Hammer reduserte til 1-2, og Andreas Thompson Dahl utlignet da han satte inn 2-2. Ulrik Johan Lunde sendte Os 3 i føringen på nytt da han satte inn 3-2 fire minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 3-2.

Hjemmelaget dro ifra

Kasper Gustafsson Bratland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 ett minutt etter pause, og Joakim Skjold Gaustad sendte Vestsiden-Askøy 2 i føringen da det var spilt et kvarter av andre omgang. U. Lunde utlignet da han satte inn 4-4 fem minutter senere, og Nævdal scoret igjen da han gjorde 5-4 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Teige scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-4 like etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-4.

Ble værende på sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Os 3 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Vestsiden-Askøy 2 er nummer seks med seks poeng.

Jørgen Thomas Abel var dommer.

I neste runde skal Vestsiden-Askøy 2 måle krefter med Bønes 2 1. juni. Os 3 møter Bønes 2 6. juni.