Oda Jonskås Bekhus sendte Seljord i føringen etter bare to minutters spill, og Seljord doblet ledelsen da K. Dyrland satte inn 2-0. Seljord økte ledelsen da Julianne Dyrland satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og K. Dyrland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Seljord. Ann Merethe Ramskeid Støyle økte ledelsen da hun satte inn 5-0 et kvarter før hvilen, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Kristine Eilefstjønn satte inn 6-0 for Seljord. Anita Kumar reduserte for Bamble etter 20 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Bamble reduserte

Bamble scoret seks minutter ut i andre omgang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Seljord serieleder

Seljord står uten poengtap så langt i år.

Etter torsdagens kamp er Seljord på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Bamble er nummer tre med seks poeng.

Aziz Seker dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bamble spiller neste kamp mot Herkules 2 3. juni, mens Seljord prøver seg mot Drangedal tre dager senere.