Stokmarknes tok føringen da Aleksander Eilertsen satte inn 1-0 etter 20 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Emil Marthinussen Harjang sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Tariq Walter Rasmussen Mamand sendte Sortland 3 i ledelsen fem minutter etter hvilen. Terbinos Tessema gjorde 3-1 etter 63 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Emil Jørstad Pedersen fikk se det gule kortet.

Sortland 3 leder serien

Etter torsdagens kamp er Stokmarknes på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Sortland 3 ligger på førsteplass med seks poeng.

Pelle Werner Hansen var dommer.

30. mai er det ny kamp for Sortland 3. Da møter de Stamsund. Stokmarknes skal måle krefter med Andenes 31. mai.