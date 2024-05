Askøy 3s Oskar Wergeland Jacobsen ble vist det røde kortet etter 25 minutters spill. Thomas Nortveit Voll (Sædalen/Kringlebotn 2 G14) satte inn et straffespark ett minutt senere. Etter 28 minutter ble vondt til verre for Askøy 3, da Nicolas Daniel Orzel doblet ledelsen for Sædalen/Kringlebotn 2. Ulrik Rasmussen økte ledelsen for Sædalen/Kringlebotn 2 da han satte inn 3-0 fire minutter senere, og noen minutter før pause scoret Voll sitt andre mål da han gjorde 4-0. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Samme lag rykket ytterligere ifra da Nicolas Daniel Orzel økte ledelsen ti minutter ut i andre omgang, og Sam Nikolai Solberg Oksnes satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. Samme spiller la på til 7-0 for hjemmelaget etter 58 minutters spill, og Sædalen/Kringlebotn 2-spilleren laget hattrick da han ordnet 8-0 rett etterpå. Kasper Montecinos Sagenes økte til 9-0 for vertene etter 63 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-0.

Henrik Nilsen Holter fikk gult kort.

Klatret til sjuendeplass

Etter torsdagens kamp ligger Sædalen/Kringlebotn 2 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Askøy 3 er på sjetteplass med sju poeng.

Nathaniel Overå var kampleder.

Sædalen/Kringlebotn 2 bryner seg på Vestsiden-Askøy 2 1. juni, mens Askøy 3 spiller neste kamp mot Frøya/Lyngbø 2 9. juni.