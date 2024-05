Nordbyen 7er tok ledelsen ved Mats Grydeland Lie etter bare to minutters spill, men Bless sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Leidulf Søyland sendte Tingvoll 7er i føringen et kvarter før pause, og Tingvoll 7er-spiller Bård Solli Rimstad satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-3.

Direkte rødt kort til Tingvoll

Erik Jendem Svanem økte ledelsen da han satte inn 4-1 tre minutter etter sidebytte. Lie reduserte for Nordbyen 7er ni minutter senere. Tingvoll 7ers Emil Fjeldset ble vist det røde kortet da det var spilt et kvarter av andre omgang, og sju minutter senere reduserte Nordbyen 7er ved Bjarne Anker. Tre minutter før slutt scoret Bless sitt andre mål da han gjorde 5-3, og rett etterpå vartet 43-åringen opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-6.

Nordbyens Anders Fossholt Ytterstad fikk gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Nordbyen på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Tingvoll er nummer fem med seks poeng.

Leif Holger Frisvold dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nordbyen måle krefter med Malmefjorden, mens Tingvoll møter Bryn/Bud 2.