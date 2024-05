Askøy 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Matheo Gangstø Steinseide sendte laget sitt i ledelsen etter kun to minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Askøy 2 sju minutter senere. Saluka Elias Hadgu satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 16 minutters spill, og Landøy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Askøy 2 sju minutter senere. Daniel Tzegaalem Andebrhan økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Målshow etter pause

Landøy scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-0 noen minutter ut i andreomgangen, og ti minutter ut i andre omgang fullførte Askøy 2-angriperen sitt hattrick. Askøy 2 økte ledelsen da Elias Kvellestad Jåvold satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 8-0. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-0.

Askøy 2 topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Askøy 2 på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Østsiden Askøy 2 er nummer åtte med ett poeng.

Brage Valhovd Kalsund dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Østsiden Askøy 2 måle krefter med Minde 2, mens Askøy 2 møter Sotra 2.