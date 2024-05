Isak Berge ga Ølen ledelsen tidlig allerede etter fire minutter, men S. Ersland utlignet for Trio etter 34 minutters spill. Jonas Sandsgård sørget for at Ølen tok ledelsen på nytt med sin scoring to minutter senere, men S. Ersland utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 37 minutter. Fem minutter senere vartet S. Ersland opp med hattrick, og Tristan Thorkildsen Thorsen satte inn 4-2 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-4.

Bortelaget dro ifra

Tre minutter etter sidebytte økte Trio ved Noah Tharaldsen Smith, og Trio økte ledelsen da Thorsen satte ballen i nettet seks minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-6.

Topper tabellen

Det var Trios femte strake seier.

Etter mandagens kamp er Ølen på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Trio er på førsteplass med 15 poeng.

Kjetil Eide dømte kampen.

5. juni skal Ølen møte Stord/Solid/Trott 2, mens Trio møter Odda.