Aksla tok en tidlig ledelse etter scoring av Haagensen, og fem minutter før pause doblet Aksla ved Albert Juliebø Ekelund. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Målshow etter pause

Haagensen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 etter 43 minutters spill, og samme spiller gjorde hattrick fire minutter senere. Aksla-spilleren økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter et kvarter av andreomgangen, og fire minutter senere scoret Haagensen igjen da han gjorde 6-0. Henrik Sripo Andersen økte ledelsen for Aksla da han satte inn 7-0 to minutter før slutt, og Haagensen scoret sitt sjette mål i kampen da han gjorde 8-0 tre minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-0.

Trym Vaksvik Sandberg fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Aksla og Ørskog/Stordal sju poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var dommer i kampen.

Aksla spiller neste kamp mot Langevåg 2 3. juni, mens Ørskog/Stordal bryner seg på Herd dagen etter.