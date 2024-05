En av lagets spillere sendte Fosen i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill. Ni minutter senere ble vondt til verre for Fosen 2, da Ellinor Garli Hegvik doblet ledelsen for Fosen. Samme spiller la på til 3-0 for Fosen etter 28 minutter. Ved pause sto det 0-3.

Fosen dro ifra

Ti minutter ut i andreomgangen fullførte Fosen-angriperen sitt hattrick, og gjestene økte ledelsen da Ellinor Garli Hegvik satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-0. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 0-5.

Leder serien

Etter mandagens kamp er Fosen 2 nummer ni på tabellen med ni poeng, mens Fosen er på førsteplass med 24 poeng.

Fosen møter Ørland 29. mai, mens Fosen 2 spiller neste kamp mot Heimdal tre dager senere.